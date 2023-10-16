بداية من السبت المقبل.. شروط التقدم لقرعة حج الداخلية 2024

تفتح وزارة الداخلية، أبوابها يوم السبت القادم الموافق 21 أكتوبر، لتلقي طلبات الراغبين في آداء فريضة الحج لعام 2024، وذلك حتى يوم 6 نوفمبر 2024، إذ وضعت الوزارة شروط لتنظيم عملية الحج لهذا العام، حتى لا يأخذ أحد حق غيره.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط التقدم لقرعة حج وزارة الداخلية لعام 2024.

شروط التقدم لقرعة حج وزارة الداخلية

أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم إلى قرعة الحج سارية.

اختيار الجهة التي يريد المواطن الحج من خلالها من بين (القرعة، السياحة، التضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط في أي من هذه الجهات.

لا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي، صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على أصل البطاقة، ويدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

ويُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "إن وجد".

ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج، وهم (مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر).

اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية، مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19).

يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته، وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج، لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

قرعة حج وزارة الداخلية

يشترط أن يكون المتقدم للحج كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، إذ لا يقل السن عن 25 عامًا، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي، يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن يوم فأكثر) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي له، تُلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوي الهمم والمرافق الوجوبي، له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك، يُلغى طلب الحج كاملاً، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويسمح بسفر المرافق (الوجوبي) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري، ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل.

تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان - جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (ويُعامل والد ووالدة الزوج/ الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأسرية) "وليس العكس"، بشرط تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومي) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وفيما يخص البيانات المطلوبة للتقدم للحج، فهي:- الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، أما بيانات المرافق فهي (بطاقة الرقم القومى - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصي)، ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة، ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

وفى حالة تقديم طلب حج زوجي، كلاهما من كبار السن فوق الـ 70 عامًا، أو من ذوي الهمم على سبيل الاستثناء، فيشترط اصطحابهما لمُرافــق واحد فقـــط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، بشرط تمتعه بحالة صحية جيدة، حتى يكون قادرًا على رعايتهما مـــن الناحية الصحية و العمرية.