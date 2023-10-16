الإحصاء: 296 كيلو متوسط نصيب الفرد من إنتاج الحبوب

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة إنتاج الحبوب إلى 23.4 مليون طن عام (2021/2022) مقبل 23.0 مليون طن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%.

بلغ متوسط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 296.6 كجم عام (2021/2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.ً بلغ إنتاج القمح 9.6 مليون طن عام (2021/2022) مقابل 9.8 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة انخفاض قدرها 2.2 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 2.2%.



أشار الجهاز إلى أن متوسط نصيب الفرد من القمح بلغ 165.0كجم عام (2021/2022) مقابل 168.8كجم عام) 2020/2021 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

بلغ إنتاج الأرز 4.3 مليون طن عام (2021 / 2022) مقابل 4.2 مليون طن عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرهـا 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 4.0% خلال هذا العام.

و بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.7 كجم عام (2021/2022) مقابل 28.3 كجم عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

بلغ إنتاج الخضروات 23.3 مليون طـن عام (2021/ 2022) مقابل 21.3 مليون طـن عام (2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرهـا 9.0٪ كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الخضروات 80.7 كجـم عـام ) 2021 / 2022 ( مقابل 74.0 كجم عام ( 2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 9.1% .

بلغ إنتاج الفاكهة 12.99 مليون طـن عام (2021/2022) مقابل 11٫63 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 11.7٪كمــا بلغ متوسط نصيب الفرد من الفاكهة 65.6 كجم عام (2021 / 2022) مقابل 58.7 كجم عام (2020/ 2021) بنسبة زيادة قدرها 11.8%



بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫82 مليار طـن عام (2021/2022) مقـابـل 2٫78 مليـار طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

بلــغ متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.5 كجـــم عام (2021/2022) مقابل 149.6كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.

بلــغ إنتـاج القمــح 778٫3 مليــون طن عـام (2021/ 2022) مقابل 775٫3 مليـون طـن عـام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4٪.

بلــغ متوسط نصيب الفرد مـن القمـح 67.7 كجـــــم عام (2021/2022) مقابل 67.4كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

و بلـغ إنتـاج الأرز 526 مليـون طـن عام (2021/2022) مقابـل 518 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.

بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.4 كجم عام (2021/2022) مقابل 53.6 كجم عام (2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.5 %