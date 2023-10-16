الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 296 كيلو متوسط نصيب الفرد من إنتاج الحبوب

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة إنتاج الحبوب إلى 23.4 مليون طن  عام  (2021/2022) مقبل 23.0 مليون طن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%.

بلغ متوسط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 296.6 كجم عام (2021/2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.ً بلغ إنتاج القمح 9.6 مليون طن عام (2021/2022) مقابل  9.8 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة انخفاض قدرها 2.2 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 2.2%.

أشار الجهاز إلى أن  متوسط نصيب الفرد من القمح بلغ  165.0كجم عام (2021/2022) مقابل 168.8كجم عام) 2020/2021 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.3%. 
بلغ إنتاج الأرز 4.3 مليون طن عام (2021 / 2022) مقابل 4.2 مليون طن عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرهـا 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 4.0% خلال هذا العام. 
و بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.7 كجم عام (2021/2022)  مقابل 28.3 كجم عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.
بلغ إنتاج الخضروات 23.3 مليون طـن عام (2021/ 2022) مقابل 21.3 مليون طـن عام (2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرهـا 9.0٪ كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الخضروات 80.7 كجـم عـام ) 2021 / 2022 (  مقابل 74.0 كجم عام ( 2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 9.1% .
بلغ إنتاج الفاكهة 12.99 مليون طـن عام (2021/2022) مقابل     11٫63 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة   قدرها 11.7٪كمــا بلغ  متوسط نصيب الفرد من الفاكهة 65.6 كجم     عام (2021 / 2022) مقابل 58.7 كجم عام (2020/ 2021) بنسبة   زيادة قدرها 11.8%

 بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫82 مليار طـن عام (2021/2022) مقـابـل 2٫78 مليـار طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3%.
بلــغ متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.5 كجـــم عام (2021/2022) مقابل 149.6كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.
 بلــغ إنتـاج القمــح 778٫3 مليــون طن عـام (2021/ 2022) مقابل 775٫3 مليـون طـن عـام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4٪.
بلــغ متوسط نصيب الفرد مـن القمـح 67.7 كجـــــم عام (2021/2022) مقابل 67.4كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4%.
و بلـغ إنتـاج الأرز 526 مليـون طـن عام (2021/2022) مقابـل 518 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.

 بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.4 كجم عام (2021/2022) مقابل 53.6 كجم عام (2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.5 %

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