فيزا شريك رسمي لخدمات الدفع لبطولات كأس الأمم الأفريقية حتى عام 2026

أعلنت شركة فيزا اليوم عن تجديد شراكتها مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى عام 2026، مما يرسخ دور فيزا كمقدم حصري لخدمات الدفع الرقمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

وستمتد الشراكة إلى بطولتين - لتشمل كأس الأمم الإفريقية للسيدات في عام 2024 وكأس الأمم الإفريقية للرجال في عام 2025 المقرر استضافتهما فى دولة المغرب - مما يرسخ دور شركة فيزا الدائم في تمكين الرياضيين وبناء عالم أكثر شمولاً من خلال الرياضة.

وستوفر شركة فيزا، بصفتها الشريك الرسمي لخدمات الدفع الرقمي للبطولة، تقنية الدفع الخاصة بها لعملائها والتي ستربط جماهير كرة القدم الإفريقية الأكثر شغفًا وتفاعلًا من خلال تجارب فريدة من نوعها. كما ستطلق شركة فيزا برنامج مرافقة اللاعبين، مما سيتيح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12عامًا فرصة لمرة واحدة في العمر للمشي جنبًا إلى جنب مع لاعبيهم المفضلين على أرض الملعب قبل بدء المباريات.

وستشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز لكرة القدم 2024 في كوت ديفوار مشاركة 24 فريقًا للعب 52 مباراة على أرض ستة ملاعب، وستوفر فيزا خدماتها للدفع الرقمي في جميع الأماكن لشراء التذاكر مباشرةً وعبر الإنترنت.

وصرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "تُعد بطولة كأس الأمم الإفريقية واحدة من أكبر بطولات كرة القدم وأكثرها شعبية على مستوى العالم، حيث يتابعها الملايين من المشجعين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أفضل الفرق واللاعبين في إفريقيا"، وأضافت قائلة "توفر شراكتنا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والبطولة القادمة في كوت ديفوار منصة لتحسين التجربة الشاملة للمشجعين وزيادة التواصل مع عملائنا وشركائنا والمستهلكيين والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا التجارية، كما نتطلع إلى تقديم تجارب دفع جديدة وفريدة من نوعها للمشجعين والتي من شأنها أن تجعل البطولة ذكرى لا تنسى".

وقال د. باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن نرحب بمشاركة شركة فيزا، العلامة التجارية العالمية المرموقة، لعائلة كرة القدم الأفريقية. ستساهم هذه الشراكة في زيادة شعبية وجاذبية مسابقات كأس الأمم الإفريقية بين مشجعي كرة القدم على المستوى القاري والعالمي."

وأضاف أن "كأس إفريقيا توتال انرجيز الكاميرون 2021 قد شوهد من قبل أكثر من 600 مليون مشجع في حوالي 180 دولة على مستوى القارة الإفريقية والعالم. ونحن على ثقة تامة بأن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم كوت ديفوار 2023 ستجمع المزيد من مشجعي كرة القدم. ويسعدنا أيضًا أن تشاركنا شركة فيزا التزامنا باستثمار وتطوير وتنمية مدارس كرة القدم للبنين والبنات وكرة القدم النسائية في القارة الأفريقية.

