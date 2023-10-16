قومى المرأة بسوهاج يطلق فعاليات المعسكر الأول "دوى" بالمدارس

انطلقت فعاليات اليوم الأول للمعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمدرسة البلينا التجريبية للغات، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأوضحت أن المعسكر يهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن، ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، ويتضمن دوائر حكى للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم والصلصال، ورسم جدارية "لدوى" على جدران المدرسة التى يتم تنفيذ المعسكر بها.

وأضافت وهبى، أن المعسكر يتضمن أيضا فقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة، وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، مشيرة إلى أنه شارك وأشرف على هذا اليوم الدكتورة سهير الجميل، وهنية منير، وناهد عبده، عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج