إجراء عملية جراحية لطفل يعانى من ورم بالفكين

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مدير مستشفى الفيوم العام، لإنهاء الفحوصات الطبية اللازمة وسرعة إجراء العملية الجراحية المطلوبة لطفل يعانى من ورم بالفكين، وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى.

وفى قطاع التربية والتعليم، وجه المحافظ مسئول مديرية التربية والتعليم، بسرعة استخراج بيان نجاح لطالبة من ذوى الإحتياجات الخاصة لاعتمادها اليوم، وكذا دراسة طلب سيدة لالتحاق ابنتها بمدرسة الدمج، إلى جانب فحص عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع ظروفهم وانتظام العملية التعليمية.

وشدد محافظ الفيوم على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ قرار الإزالة وإعادة البناء لكنيسة إنجيلية بقرية سيلا حفاظاً على حياة المواطنين، وكذا إنهاء إجراءات ترخيص كشك وماكينة تصوير لحالة من الأسر الأولى بالرعاية.

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن تجديد عدد من بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، موجهاً بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم للصرف، فضلاً عن دراسة إمكانية توفير مساعدات شهرية لعدد من الحالات الأخرى.



























