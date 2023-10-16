انقطاع المياه عن منطقة البغدادي بالأقصر بسبب عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انقطاع المياه بمناطق ( البغدادى ـ نجع الوحده ،ـ منشية النوبه) وذلك بسبب عطل طارئ بخط مياه ٨ بوصة بمرشح مياه الزهراء وتجرى حالياً عمليات الإصلاح.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر في بيانها، بالساده المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب يمكن طلبها عن طريق غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥

أرقام غرفة عمليات الخط الساخن.

125 من أى هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

ويشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر قد أعلنت ايضا أن فريق التطهير بإدارة الأقصر قد نفذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، بإمتداد شارع التلفزيون، بإشراف أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر.

وأكدت الشركة أن أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بامتداد شارع التليفزيون؛ جاءت لحل مشكلة إنسداد الصرف الصحى بمنطقة شعيب.

