جولات ميدانية للتنفيذيين بالفيوم لمتابعة الأسعار في السويقات والمحال التجارية

قام الجهاز التنفيذي لمحافظة الفيوم بالتنسيق مع التموين، والمتابعة الميدانية، بالمرور على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة حركة الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، على رأس حملة من الجهاز التنفيذي، وبالتنسيق مع مديرية التموين، والمتابعة الميدانية، بتفقد عدد من الهايبرات والسوبر ماركت والمحال التجارية، إضافة إلى سوق الخضار والفاكهة الرئيسي بمدينة سنورس، لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بوضع قوائم الأسعار، والالتزام بتسعيرة السلع المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

ووجه نائب المحافظ، مسئولي مجلس المدينة، وإدارة تموين سنورس، والرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لحركة الأسعار قبل وبعد تنفيذ المبادرة، والتأكد من توافر السلع الأساسية بـأسعار مخفضة، وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

كما قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، القائم بأعمال السكرتير العام، بتفقد معرض السلع الغذائية بمدينة طامية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة التموين، ومدير الرقابة التموينية بطامية، حيث تم التأكد من مدى توافر السلع الغذائية، وتم التنبيه على عدم التجاوز والالتزام بقوائم الأسعار الجديدة.

كما ترأس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بالمركز، ومسئولي التموين، والطب البييطري بطامية، للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن ومنافذ بيع السلع الثابتة والمتنقلة وسوق الجملة والسويقة العامة، وذلك لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من توافر السلع، وسلامة وصلاحية المعروض منها، ومنع التلاعب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين، ووجه رئيس المدينة، رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمرور اليومي والمتابعة المستمرة للأسواق بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

و قام خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، على رأس حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بالمركز، والتموين، والرقابة التموينية بأبشواي، بمتابعة الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٨ محاضر عدم إعلان أسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية.

وفي مركز سنورس، ترأس المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي، وإدارة تموين سنورس، حيث تم المرور على الأسواق وعدد من المحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن ومنافذ بيع السلع الثابتة والمتنقلة بمدينة سنورس، لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وسلامة وصلاحية المعروض منها، كما قامت حملة مسائية برئاسة خالد الصغير سكرتير عام الوحدة المحلية، ومشاركة مسئولي تموين سنورس، بالمرور على عدد من المحال التجارية ومحال الجزارة بمدينة سنورس، لضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر السلع بأسعار مخفضة.























