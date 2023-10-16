أوباما ينتظم في برنامج تأهيلي بالزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب الترسانة، مشاركة صانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما ، استعدادا لملاقاة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.





يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي لحقت به أخيرًا في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي للأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية .

و خاض "أوباما" التدريبات التأهيلية و البدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي على هامش مران الفريبق الأبيض استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ظهور شيكابالا ..

كما شهد مران الزمالك الصباحي أيضًا ، مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا ، وقام بأداء برنامج بدني تأهيلي. وجاءت مشاركة شيكابالا في مران الزماك عقب تعافية من نزلة البرد التي كان يعاني منها و أبعدته عن المشاركة في المران الأخير للفريق يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة يومين