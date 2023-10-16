ناشئات سيتي كلوب يفزن بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية للتنس

تمكن سيتي كلوب من إحراز عدد من المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للتنس خلال المجمع العاشر الذي اختتم أمس بنادي المعادي، حيث تمكنت يارا أحمد كامل من إحراز المركز الأول لزوجي ١٢ سنة، فيما احتلت دارين محمد صلاح المركز الثاني في فردي ١٤ سنة بعد أن اقتنصت المركز الأول لزوجي ١٦ سنة خلال المجمع التاسع الذي أقيم بالإسماعيلية وثالث الفردي ١٤ سنة كما شهد المجمع نفسه فوز يارا كامل بالمركز الثالث لفردي ١٢ سنة.

وتشارك مجموعة أندية سيتي كلوب في بطولة الجمهورية ب ٦٤ لاعبًا ولاعبة يمثلون المراحل السنية من ٨ إلى ١٦ سنة ضمن خطة سيتي كلوب لبناء قاعدة رياضيين في جميع اللعبات الرياضية تكون نواة للمنتخبات الوطنية وذلك من خلال المشاركة بهم في البطولات والمسابقات الرسمية بعد اشهار سيتي كلوب.

فيما يعمل الجهاز الفني للعبة في الوقت نفسه على توسيع قاعدة الممارسة داخل النادي بتنظيم بطولات داخلية كان آخرها بفرع سيتي كلوب بشبين الكوم ٤٥ لاعبًا يمثلون أفرع النادي بشبين الكوم وبنها وطنطا لإعداد صف ثان يتم الدفع به مستقبلًا في البطولات الرسمية.