الخميس .. المؤتمر السنوي الخامس للقلب والأوعية الدموية بالتأمين الصحي في المنيا

تعقد الهيئة العامه للتأمين الصحي بمحافظة المنيا ، الخميس القادم مؤتمرها المجمع ، والذي يضم تحت مظلته هذا العام ، المؤتمر السنوي الخامس للقلب والأوعية الدموية ، والمؤتمر السنوي الثاني للباطنة العامة والمؤتمر السنوي الرابع لطب الأطفال.

وذلك علي مدار يومين من الجلسات العلمية المتنوعة المكثفة ، والتي تتناول العديد من الموضوعات الحديثة ، والتي يتم عرضها ومناقشتها علي ايدي كوكبة من ، الاساتذة والخبراء من مختلف المعاهد والجامعات ، والمستشفيات المختلفة علي مستوي الجمهورية.

ويقام المؤتمر هذا العام ، تحت اشراف الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة ، والدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة ، والدكتور محمد علي رسلان مدير فرع المنيا للتأمين الصحي ، ويستضيف المؤتمر العديد من الخبراء المتخصصين من ، اساتذة جامعات اسوان ، واسيوط ، والمنيا ، وبني سويف ، والقاهرة ، وعين شمس ، والأزهر ، وقناة السويس ، كما يشارك فيه نخبة من كبار الأطباء بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى الجمهورية .

بالإضافة ، إلى العديد من المؤسسات العلمية المرموقة ذات الصلة منها ، مركز أسوان للقلب (مركز مجدي يعقوب للقلب)، والمعهد القومي للكبد والمعهد القومي للقلب ، والجمعية المصرية لطب الأطفال وحديثي الولادة ، واللجنة القومية للفيروسات الكبدية والزمالة المصرية لأمراض الباطنة ، والجمعية المصرية للقلب.

من جانبه، قال الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع المنيا للتأمين الصحي ، ان المؤتمر يهدف في الأساس إلى مناقشة كل ماهو جديد في التخصصات الطبية الدقيقة ، بما يثري ويثقل خبرات أطباء التأمين الصحي بالمنيا ، خاصة وأطباء المنيا عامة ، مما ينعكس علي مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة ، وذلك يأتي في إطار توجهات وجهود الدولة بجميع مؤسساتها ، للنهوض بالقطاع الصحي ، وتطوير الكوادر الطبية ، بما يواكب احدث المستجدات لتحسين الخدمة المقدمة للمريض المصري.

وأضاف " رسلان "، أن الفضل الكبير في تنظيم مؤتمرهذا العام ، يعود إلي مجموعة العمل المشاركة في إعداد المؤتمر ، والذين عملوا بجهد وتناغم تام علي مدار الأشهر الماضية ، للترتيب لهذا الحدث العلمي الكبير بإشراف الدكتور وسام منيسي رئيس قسم الباطنة العامة ، والدكتور محمود معتوق رئيس قسم القلب والأوعية الدموية ، والدكتورة آلاء عاطف رئيس قسم طب الأطفال .

وأشار مدير فرع المنيا للتأمين الصحى ، أن إدارة التدريب تشهد طفرة كبيرة في جودة وكثافة وتنوع التدريب المقدم للكادر الطبي ، لرفع الكفاءة العلمية لهم بما يتماشي مع المستهدفات ، والخطط في هذا الصدد، ويذكر أن المؤتمر يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من إدارة الفرع ، لتعزيز الخدمة الطبية بمستشفيات فرع المنيا ، عن طريق التدريب والتطوير العلمي للكوادر الطبية ، والذي يعتبر المؤتمرات العلمية جزءًا رئيسياً من خطة التدريب بالفرع.