الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الخميس .. المؤتمر السنوي الخامس للقلب والأوعية الدموية بالتأمين الصحي في المنيا

مبنى محافظة المنيا
مبنى محافظة المنيا

تعقد الهيئة العامه للتأمين الصحي بمحافظة المنيا ، الخميس القادم مؤتمرها المجمع ، والذي يضم تحت مظلته هذا العام ، المؤتمر السنوي الخامس للقلب والأوعية الدموية ، والمؤتمر السنوي الثاني للباطنة العامة والمؤتمر السنوي الرابع لطب الأطفال.

وذلك علي مدار يومين من الجلسات العلمية المتنوعة المكثفة ، والتي تتناول العديد من الموضوعات الحديثة ، والتي يتم عرضها ومناقشتها علي ايدي كوكبة من ، الاساتذة والخبراء من مختلف المعاهد والجامعات ، والمستشفيات المختلفة علي مستوي الجمهورية.

ويقام المؤتمر هذا العام ، تحت اشراف الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة ، والدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة ، والدكتور محمد علي رسلان مدير فرع المنيا للتأمين الصحي ، ويستضيف المؤتمر العديد من الخبراء المتخصصين من ، اساتذة جامعات اسوان ، واسيوط ، والمنيا ، وبني سويف ، والقاهرة ، وعين شمس ، والأزهر ، وقناة السويس ، كما يشارك فيه نخبة من كبار الأطباء بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى الجمهورية .

بالإضافة ، إلى العديد من المؤسسات العلمية المرموقة ذات الصلة منها ، مركز أسوان للقلب (مركز مجدي يعقوب للقلب)،  والمعهد القومي للكبد والمعهد القومي للقلب ، والجمعية المصرية لطب الأطفال وحديثي الولادة ، واللجنة القومية للفيروسات الكبدية والزمالة المصرية لأمراض الباطنة ، والجمعية المصرية للقلب.

من جانبه، قال الدكتور محمد  علي رسلان مدير فرع المنيا للتأمين الصحي ، ان المؤتمر يهدف في الأساس إلى مناقشة كل ماهو جديد في التخصصات الطبية الدقيقة ، بما يثري ويثقل خبرات أطباء التأمين الصحي بالمنيا ، خاصة وأطباء المنيا عامة ، مما ينعكس علي مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة ، وذلك يأتي في إطار توجهات وجهود الدولة بجميع مؤسساتها ، للنهوض بالقطاع الصحي ، وتطوير الكوادر الطبية ، بما يواكب احدث المستجدات لتحسين الخدمة المقدمة للمريض المصري. 

وأضاف " رسلان "، أن الفضل الكبير في تنظيم مؤتمرهذا العام ، يعود إلي مجموعة العمل المشاركة في إعداد المؤتمر ، والذين عملوا بجهد وتناغم تام علي مدار الأشهر الماضية ، للترتيب لهذا الحدث العلمي الكبير بإشراف الدكتور وسام منيسي رئيس قسم الباطنة العامة ، والدكتور محمود معتوق رئيس قسم القلب والأوعية الدموية ، والدكتورة آلاء عاطف رئيس قسم طب الأطفال .

وأشار مدير فرع المنيا للتأمين الصحى ، أن إدارة التدريب تشهد طفرة كبيرة في جودة وكثافة وتنوع التدريب المقدم للكادر الطبي ، لرفع الكفاءة العلمية لهم بما يتماشي مع المستهدفات ، والخطط في هذا الصدد، ويذكر أن المؤتمر يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من إدارة الفرع ، لتعزيز الخدمة الطبية بمستشفيات فرع المنيا ، عن طريق التدريب والتطوير العلمي للكوادر الطبية ، والذي يعتبر المؤتمرات العلمية جزءًا رئيسياً من خطة التدريب بالفرع.

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