محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي

في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في اطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، وأية سيول محتملة على محافظة سوهاج.

وأكد رئيس مياه سوهاج على جاهزية الشركة بعدد 250 معدة والتي تتمثل في عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارة كسح 4م3 ، وسيارات كسح 5م3 ، وعدد 21 سيارة كسح 8 م3 ، و14 سيارة مجهزة طباش، و2 سيارة مجهزة فاكيوم، وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى، و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافورى، و4 سيارات مياه 10 م3 ، و5 سيارات مياه 8 م3 ، وسيارتين مياه 4 م3 ، و7 حفار على كاوتش، هذا بالإضافة إلى 18 كلارك شوكة، و26 باك لودر، و11 مولد كهرباء متنقل، و11 سيارة مجهزة ونش و15 كابوتة تعمل بالديزل، و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل، و15 طلمبة غاطس، و3 مولد كشاف طوارئ.

كما تفقد محافظ سوهاج ورش الإصلاح وصيانة الطلمبات وأشاد بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة في أعمال الصيانة الذاتية والإصلاح الفوري للطلمبات، وكافة المعدات والجاهزية التامة للقيام بجميع المهمات في جميع الأوقات.