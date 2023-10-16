الأسهم الأوروبية تتراجع مع التصعيد في غزة

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 أكتوبر2023، مع اتخاذ المتعاملين نهجا حذرا مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفا، بسبب المخاوف من أن يمتد التصعيد في غزة إلى المنطقة الأوسع ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.

تحركات الأسواق

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34 بالمئة بحلول الساعة 8:15 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع مؤشر DAX الألماني 0.26 بالمئة، وتراجع مؤشر CAC40 الفرنسي 0.35 بالمئة، ومؤشر FTSE100 البريطاني 0.08 بالمئة.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 بالمئة، مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفزت أسهم شركة شركة صناعة الصلب السويدية SSA بنسبة 4 بالمئة في بداية التعاملات، قبل ان تقلص الارتفاع إلى 1.64 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية الأخرى، هوت أسهم "بيونتك" المدرجة في بورصة فرانكفورت بما يقرب من خمسة بالمئة، بعد أن خفضت شريكتها فايزر، الجمعة، التوقعات لإيرادات العام بالكامل بسبب انخفاض مبيعات لقاح وعلاج كوفيد-19.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.64 جنيه للشراء، 32.82 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.80 جنيه للشراء، 32.90 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.65 جنيه للشراء، 32.92 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.45 جنيه للشراء، 32.92 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.54 جنيه للشراء، 32.93 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.51 جنيه للشراء، و32.82جنيه للبيع.

البورصة المصرية تربح 34.2 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاثنين موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 34.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.419.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 20798 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8% .

صعد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقاً والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.34%.