الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الرئيس الإيطالي: تحويل الماء والغذاء إلى أدوات للصراع يعد جريمة

الرئيس الإيطالي سيرجيو
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا

أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتريلا، اليوم الاثنين، أن "تحويل الغذاء والماء إلى أدوات للصراع يعد جريمة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي لتونس الجمعة المقبلة

يوم الأغذية العالمي

 

جاء ذلك خلال حديث ماتريلا، في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما ،بمناسبة يوم الأغذية العالمي، حيث قال: "بل على العكس من ذلك، فهي شهادة على عدم تجزئة مصير البشرية. إن الحق في الغذاء والماء هو جزء من حق أوسع في الحياة، ويدعم فكرة الأمن الإنساني" التي تتطلب التعاون، غير أنه صرح أن "الشرق الأوسط يشتعل مرة أخرى بسبب الهجوم الجبان الذي نجح بالفعل في رفع دوامة الرعب والعنف إلى مستويات غير مسبوقة".

 

وتابع ماتريلا أن يوم الأغذية العالمي "يمثل فرصة لتحفيز المجتمع الدولي برمته، ولا سيما حث البلدان الأكثر ازدهارا على مضاعفة جهودها لوضع حد للجوع في العالم وضمان حصول ملايين البشر على الغذاء بشكل عادل".

 

زيارة إلى تونس

 

يعتزم نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة تونس الجمعة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

جاء الإعلان عن الزيارة عقب اتصال تليفوني بين تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار، حيث قال تاياني: "لقد أجريت محادثة مع وزير الخارجية التونسي عمار. واتفقنا على ضرورة العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتفعيل الممرات الإنسانية لحماية الفئات الأضعف، بدءاً بالنساء والأطفال. سأكون في تونس يوم الجمعة".

 

وتأتي زيارة تاياني إلى تونس بعد نحو أسبوعين من رفض الرئيس قيس سعيد دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام ضمن مذكرة تفاهم حول الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبره سعيد "مبلغًا زهيدًا"، ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية.

 

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي لتونس الجمعة المقبلة

رئيس وزراء إيطالي سابق يستنكر إلقاء ملف إعادة توزيع المهاجرين في وجه الحكومات الأوروبية

قبل مناقشته اليوم.. بنود قانون مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج

خطوات التقديم على تأشيرة خروج نهائي لمخالفي أنظمة الإقامة والزيارة بالمملكة السعودية

الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية لعام 2023

المصريون في عمان: دعوات النزوح لأهل غزة تصفية للقضية الفلسطينية

أبو العيش: مصر تحملت وحدها مسؤولية القضية الفلسطينية وآن الأوان للأخوة العرب التكاتف

ثلاث تهديدات بوجود قنابل في اماكن حيويه بفرنسا.. مصرية تكشف الكواليس( خاص)
الجريدة الورقية