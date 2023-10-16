حمام إبراهيم: لاعبو بتروجت على قدر المسؤولية

عبر حمام إبرهيم المدير الفني لفريق بتروجت مواليد ٢٠٠٣ عن كامل سعادته بعد الفوز السابع على التوالي الذي حققه فريقه في بطولة دوري الجمهورية بعدما تغلب على نظيره سموحة بركلات الترجيح ، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وقال حمام ابراهيم في تصريحات خاصة ل" الوفد " :" أمتلك عناصر جيدة في فريق بتروجت، والجميع يلعب على قلب رجل واحد ، من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها الفريق منذ بداية بطولة دوري الجمهورية ". وأضاف:" لاعبي بتروجت ينفذوا جميع تعليمات الجهاز الفني داخل أرضية الملعب، ويبذلوا قصارى جهدهم في المباريات وتحقيق الفوز نتيجة لما يقدمه لاعبي الفريق من مجهود كبير وتركيز في التدريبات ".



وواصل:" اعمل جيداً على دراسة الفريق المنافس قبل مواجهته لمعرفة نقاط قوة الضعف لديهم والعمل عليها، كما أنني أعمل دائما على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق لكي لا يتم تكرارها مجدداً ".

تمثيل المنتخب..

وتابع :" لاعبي بتروجت هدفهم الأكبر هو تمثيل منتخب مصر في اقرب فرصة ، وانا واثق أنهم سوف يكونوا على قدر المسؤولية لأنهم يمتلكون قدرات عالية وحققوا الفوز على العديد من الفرق الكبيرة مثل الزمالك وسموحة والاسماعيلي وغيرهم وهذا يعد حافز قوي لهم

واختتم قائلاً:" أوجه كل الشكر لجميع عناصر الفريق وجميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير ، كما أنني أوجه الشكر إلى مجلس الإدارة الداعم الأكبر لفريق ٢٠٠٣ بنادي بتروجت ".