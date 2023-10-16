شيكابالا يشارك في مران الزمالك الصباحي

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الأبيض الجماعي والذي صباح اليوم الإثنين استعدادا لملاقاة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز .





وجاءت مشاركة شيكابالا في مران الزماك عقب تعافية من نزلة البرد التي كان يعاني منها و أبعدته عن المشاركة في المران الأخير للفريق يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين .



و خاض "شيكابالا" على هامش مران الزمالك الصباحي ، الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقسيم لاعبي الزمالك إلى مجموعات ..

وأشرف مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك ، على لاعبي الزمالك في مران اليوم وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات لأداء بعض الجوانب و الأفكار الخططية تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام و أحمد مجدي المدرب المساعد.



وعلى هامش المران ، قام مدحت عبد الهادي رفقة رفقة أحمد مجدي المدرب المساعد بإلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية ملعب الترسانة على اللاعبين لشرح بعض الأفكار الخططية بشكل نظري وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأبيض خلال المباريات الماضية مع منح لاعبي الفريق أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة منهم لتنفيذها في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.