تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك تحت إشراف مدحت عبد الهادي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية مكثفة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لملاقاة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك ، قيادة اللاعبين إلى 4 مجموعات لأداء بعض الجوانب و الأفكار الخططية تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام و أحمد مجدي المدرب المساعد.



وعلى هامش المران ، ألقى مدحت عبد الهادي رفقة وأحمد مجدي المدرب المساعد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية ملعب الترسانة على اللاعبين لشرح بعض الأفكار الخططية بشكل نظري وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأبيض خلال المباريات الماضية مع منح لاعبي الفريق أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة منهم لتنفيذها في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

تقسيمة قوية بين اللاعبين ..

وخاض لاعبو الأبيض تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور و الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، و شهدت حماس وتركيز من الجميع . ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز