7 نوفمبر.. سماع المرافعة في محاكمة متهمي داعش التجمع

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية خلية داعش التجمع، إلى جلسة 7 نوفمبر القادم للمرافعة.

أمر الإحالة وجه إلى المتهمين، تهمة تأسيس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين.

كما تضمن أمر الأحالة اتهام المتهمين بمنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة.

في سياق آخر، صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طفل ٣ سنوات بعد مقتله خنقا على يد والدته بسبب خلافات زوجية بأكتوبر ، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات، أن والدة الطفل المتوفى، أقدمت على قتل طفها خنقا بسبب خلافات زوجية بينها وبين زوجها " سوداني الجنسية"، ولتشابه لون بشرة الطفل مع لون بشرة زوجها.

وتبين من خلال الفحص المبدئي لجثة الطفل المتوفى، وجود آثار خنق حول الرقبة، تسببت في وفاته.

كانت الإدارة العامة المباحث الجنائية بالجيزة ، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفلا ووجود آثار خنق بالرقبة.

وعلى الفور أكدت تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن والدة الطفل "ع.ج." 3 سنوات، تخلصت من طفلها شنقًا انتقامًا من والده "سوداني الجنسية".

بتقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المشكو في حقها، وأقرت الأم -مصرية الجنسية- بجريمتها "علشان لون بشرته أسمر زي أبوه".



أودعت الشرطة جثمان الطفل السوداني ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بإنهاء حياة طفلها خنقا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات لجثة طفلا بسبب الخنق.

