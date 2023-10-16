تأجيل احتفالية المسرح القومي للموسيقى والغناء بانتصارات أكتوبر

استمرارا لسلسة التأجيلات التي طالت عدد من الأحداث الفنية في مصر تضامنًا مع فلسطين ، تم تأجيل احتفالية المركز القومي للمسرح والموسيقى بمناسبة انتصارات أكتوبر لموعد لاحق.

وكان من المفترض إقامة الاحتفالية الليلة على خشبة المسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي.

كان من المقرر أن يضم البرنامج الغنائي للاحتفالية مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".