إصابة 5 أشخاص في حادث سير على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 5 أشخاص، في حادث إنقلاب دراجة بخارية، علي الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قدتلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، علي الطريق الدائري، عند دخلة قرية أبو عش، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان البلاغ وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي حادث اخر اصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدي قري محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بإحدي القري التابع لقسم شرطة مركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وتمكنت أجهزة الحماية المدنية، بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بسيارة نقل، دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قدتلقت بلاغا بنشوب حريق بسيارة نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم في المنطقة الواقعة بين مدينة الفيوم الجديدة وقرية قصر الباسل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحريق وتم السيطرة عليه وتبين أنه بسبب ماس كهربائي بالسيارة، ولو يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.