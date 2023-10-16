مصر والجزائر .. تشكيل محاربي الصحراء المتوقع للمواجهة

يلتتقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري وديًا مساء اليوم الإثنين ، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات ، في إطار معسكر الفراعنة الدولي الذي تختتم فعالياته غد الثلاثاء.





وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة أون تايم سبورتس 1.

ومن المتوقع أن يبدأ جمال بلماضي مدرب الجزائر المواجهة بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : بأنتوني ماندريا

خط الدفاع : يوسف عطال، رامي بن سبعيني، أحمد توبة، عيسى ماندي .

الوسط : شام بوداوي ، حسام عوار ،سفيان فيجولي .

الهجوم : سعيد بن رحمة ، محمد أمين عمورة ، رياض محرز.



وعلى صعيد النتائج ، وبالمواجهات الخمس الأخيرة للمنتخب الجزائري، تحت قيادة مديره الفني الوطني جمال بلماضي، على الصعيدين الودي والرسمي، تمكن محاربو الصحراء من تحقيق الانتصار في ثلاث مواجهات من العيار الثقيل بالإضافة إلى تعادلين.

وتمكن الجزائر من الفوز على الرأس الأخضر ، السنغال ، أوغندا ، وتعادل في مواجهتين أمام تنزانيا و تونس.



وتأتي قائمة المنتخب الوطني في معسكر أكتوبر على النحو التالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.