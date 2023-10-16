شاحنات وقود للأمم المتحدة تتحرك في محيط معبر رفح (فيديو)

تحركت شاحنات وقود تابعة للأمم المتحدة في محيط معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، فيما لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى اللحظة.

ولا تزال غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرة، فيما يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين جراء عدوان الاحتلال:

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمُصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، من خطورة الوضع "اللا إنسانى" غير المسبوق فى غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، قائلة إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدًا أو بعد غدٍ على الأكثر.