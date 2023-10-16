الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاحنات وقود للأمم المتحدة تتحرك في محيط معبر رفح (فيديو)

مساعدات في معبر رفح
مساعدات في معبر رفح

 تحركت شاحنات وقود تابعة للأمم المتحدة في محيط معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، فيما لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى اللحظة.

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السيسي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا خطورة التصعيد في غزة وتهديده لأمن واستقرار المنطقة

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باكستان: استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة ينتهك القانون الدولي

  ولا تزال غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرة، فيما يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين جراء عدوان الاحتلال:

 في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950. 

 وأوضحت الوزارة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمُصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

 حذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، من خطورة الوضع "اللا إنسانى" غير المسبوق فى غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، قائلة إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدًا أو بعد غدٍ على الأكثر.

 

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الجريدة الورقية