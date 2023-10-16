زراعة الشرقية تطلق حملة كبرى لمكافحة القوارض من الأراضي الزراعية

أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، حملة كبرى لمكافحة القوارض عقب المحاصيل الصيفية، وذلك بالتطعيم لبؤر الإصابة خارج الكتلة السكنية على الترع والمصارف، بحضور مديرى الجمعيات مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية بجميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة، والادارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة.

وجاءت فاعليات الحملة بعد حصاد المحاصيل الصيفية، وتجهيز الأرض استعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية، خاصة محصول القمح، وتم الاستعداد لمكافحة القوارض خاصة الفئران، نتيجه للأضرار الاقتصادية والصحية التى تسببها وتأثيرها السيئ على المحاصيل الزراعية.