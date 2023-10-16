«فيصل الإسلامى» يوزع 7.5 مليار جنيه عوائد لعملاء الشهادات وحسابات الاستثمار

كشف بنك فيصل الإسلامى المصرى عن توزيع 7 مليارات و475 مليونا و400 ألف جنيه إجمالى عوائد حسابات الشهادات وحساب التوفير حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى 2023، وبدأ البنك توزيع عائد النشاط الفعلى عن العمليات التجارية والاستثمارية التى تمت خلال الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر 2023 يوم الأحد المقبل 15 أكتوبر.

وقال البنك إنه حقق عائدا متميزا لأصحاب الأوعية الادخارية، موضحا أن هذا يأتى فى ضوء تحقيق البنك لنتائج أعمال متميزة خلال الربع الثالث خلال العام الحالى.

وأوضح أن عائد الشهادات الادخار الثلاثية بلغ 4.55 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالى، بواقع 18.2 بالمئة سنويا. وبلغ عائد الشهادات الادخار الرباعية بلغ 3.30 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالى، بواقع 13.2 بالمئة سنويا. ووصل عائد شهادات الادخار الخماسية ازدهار 4.6% خلال الربع الثالث من العام الحالى، بواقع 18.4 بالمئة سنويا.

ارتفع عائد الشهادة الادخارية السباعية نماء ذات العائد التراكمى إلى 4.75 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالى، بواقع 20.40 بالمئة سنويا وتتميز الشهادة الادخارية السباعية بأنها تراكمية ويقوم البنك بإعادة استثمار العائد حتى نهاية الفترة.

وبلغ العائد على حسابات الاستثمار العام بلغ 1.3 بالمئة بواقع 5.2 سنويا فى الوقت الذى بلغ العائد على حسابات الاستثمار العام بالعملات الأجنبية 1 بالمئة بواقع 4 بالمئة سنويا.

وأشاد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى فى تصريحات سابقة بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، وبالدور الكبير والمؤثر للبنك المركزى المصرى الذى اتخذ حزمة قرارات وإجراءات استثنائية أسهمت فى ضبط سوق الصرف وزيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبى ودخول المستثمرين الأجانب للسوق المصرية مرة أخرى وهو ما يبشر بقرب عبور القطاع المصرفى لتلك الأزمة ومواصلة انطلاقه.

وأضاف أبوموسى بأن البنك تبنى استراتيجية جديدة للشمول المالى للفترة (2022/2026) تضمنت العديد من المحاور منها تطوير نظم الدفع الإلكترونى والتوسع فى منتجات التجزئة المصرفية لجذب فئات جديدة من العملاء، وفى هذا الإطار أطلق البنك حساب «شباب فيصل» الذى يتمتع ببعض المزايا التى خصها البنك لهذه الفئة لأهميتها، وكذا حساب «المنشأة الاقتصادية» الذى يستهدف أصحاب الحرف والمهن الحرة من الأفراد والشركات متناهية الصغر لتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة المصرفية، كما اتخذ البنك خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها انضمامه للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «انتساباى – Instapay» الذى يتيح لعملاء البنك الاستفادة من خدمات متعددة مثل استلام وتحويل الأموال لحظياً من حساب العميل البنكى وإضافتها لحساب المستفيد سواء كان حساباً بنكياً أو محفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يتيح «انتساباى» إمكانية سداد التبرعات للمؤسسات الخيرية المختلفة، كما قام البنك بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا– الرائدة عالميًا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وعلى إثر ذلك قام بترقية بطاقات عملاء البنك من بطاقات فيزا الكلاسيكية إلى بطاقات فيزا الذهبية، حيث تتيح هذه البطاقة لحامليها الحصول على العديد من المميزات والعروض الخاصة من كبرى المؤسسات والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق داخل وخارج مصر، ويستعد مصرفنا لتقديم عدد من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لكبار عملاء البنك منها البطاقة البلاتينية وخدمة «فيصل رويال» وهى خدمة مميزة تقلل من الوقت والجهد لعملائنا المميزين مع تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم منتجات وخدمات حصرية لهم، كما يستعد البنك لإطلاق موقعه الإلكترونى الجديد بتصميم عصرى ومبتكر وبمواصفات حديثة ومنافسة عالمياً مع إضافة خدمة المساعد الآلى «Chat Bot» على الموقع لخدمة العملاء على مدار الساعة، فضلاً عن تحديث وتطوير خدمة الإنترنت والموبايل البنكى، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى تتناسب مع احتياجات العملاء المتطورة.

أكد «أبوموسى» أن بنك فيصل الإسلامى المصرى نجح فى امتصاص الضغوط المترتبة على تلك الأزمة والحفاظ على وضعه التنافسى محلياً وإفريقياً، حيث جاء ضمن «أقوى 50 شركة فى مصر لعام 2022م» وفقًا لتصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes MiddleEast» «ليحتل المركز العاشر على مستوى الشركات والمركز الثالث بين البنوك المصرية، كما تحسن ترتيب مصرفنا فى قائمة «أكبر 100 بنك أفريقى فى عام 2022م» ليحتل المركز الـ(34) بين تلك البنوك بعد أن تمكن من استدامة نمو أنشطته المالية والمصرفية فى ظل الظروف الراهنة.

وتعد جميع الشهادات الادخارية فى بنك فيصل الإسلامى إسمية، وتبدأ من ألف جنيه، دون حد أقصى ويحق للمصريين وغير المصريين الاستثمار فى الشهادة، والشهادات متاح للقصر أقل من 21 سنة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، أو الحصول على بطاقات ائتمانية، ويقوم البنك بوضع عائد الشهادات فى حسابات جارية للعملاء ما لم يطلب العميل تحويله إلى حساب الاستثمار العام للعميل، وتجدد تلقائى ما لم يطلب العميل عدم التجديد، أو أن تكون الشهادات ضامنة لتمويل حصل عليه العميل، ويمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر ويحق للعميل الذى يستثمر فى هذه الشهادات دخول سحب على أداء العمرة فى السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام على ألا يقل الرصيد عن 5000 جم.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال عام 2022م تسجيله إيرادات إجمالية بنحو 15.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه ومعدلها 35% عن عام 2021م، وزيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية لتصل إلى 7.7 مليار جم، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو 4475 مليون جم محققاً ارتفاعاً عما كان عليه فى عام 2021م مقداره 1.792 مليار جم ونسبته 66,8%، وذلك يؤكد على نجاح البنك فى التعامل مع المستجدات وتحديات الأزمات، والتى كانت من ضمن عوامل القوة التى عززت من النتائج المالية لمصرفنا فى ظل الظروف الراهنة.

وبلغ تصاعد إجمالى أصول البنك لتبلغ ما يعادل 151.6 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2022م محققاً زيادة سنوية قدرها 20.6 مليار جم ونسبتها 15.7% مقارنة بالعام الماضى، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية نحو 123.6 مليار جم تتوزع على أكثر من مليون وتسعمئة ألف حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه، كما بلغت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) نحو 135.7 مليار جنيه محققاً زيادة قدرها 16,6 مليار جنيه ومعدلها 13,9% وتمكّن البنك من إحداث زيادة مهمة فى القاعدة الرأسمالية ممثلة فى بند حقوق الملكية الذى وصل رصيده فى 31/12/2022م إلى ما يعادل 22 مليار جنيه مسجلاً نمواً سنوياً معدله 28.9%.