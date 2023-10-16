جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية عن تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

نظم مركز جودة وسلامة الغذاء بجامعة سوهاج، دورتة التدريبية تحت عنوان "تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة Haccp لضمان سلامة الغذاء"، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وقال أن البرنامج التدريبي في مجال سلامة الغذاء يأتي ضمن الأولويات القومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالغذاء ورؤية مصر ٢٠٣٠، خاصة مع إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر وحاجتها إلى كوادر مدربة في هذا المجال.

وأضافت الدكتوره عبيره محمود مدير المركز أن الدورة استهدفت الطلاب والخريجين، والعمل على إعدادهم الإعداد الجيد للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، من أجل إمداد المصريين بأغذية سليمة وعالية الجودة خالية من الملوثات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، ومن ثم وقاية المستهلك المصري من التسمم الغذائي والأمراض والأوبئة المنقولة عن طريق الطعام.

وأشارت عبيرة إلى أن الدورة التدريبية استمرت لمدة يومين، وذلك بمشاركة ١٦ متدرب من طلاب كليه الزراعه والتربية النوعيه والعلوم مؤكدة على أن التدريب تضمن كيفية تطبيق نظام الهاسب في المنشآت الغذائية من خلال تحليل المخاطر المحتملة، وكيفية وضع نقاط تحكم حرجة للحد من هذه الملوثات، والعمل على منع وصولها إلى المواد الغذائية للوصول إلى غذاء آمن خالي من مسببات الأمراض.

من الجدير بالذكر أنه حاضر بالدورة الدكتور ابو الحمد مهني رئيس قسم علوم الاغذيه والتغذية بكليه الزراعه