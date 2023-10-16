مصر والجزائر .. تشكيل المنتخب الوطني المتوقع في المواجهة

يحتضن ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على هامش معسكر مصر الدولي بمدينة العين الذي تختتم فعالياته غدًا.





من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كان المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، خاض تجربته الودية الأولى أمام زامبيا على ملعب هزاع بن زايد أيضًا، الخميس الماضي، وانتهت المواجهة بتفوق الفراعنة بهدف من دون رد عبر رأسية حمدي فتحي.

يأتي تشكيل المنتخب الوطني المتوقع لمواجهة الجزائر الليلة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.



كان معسكر المنتخب الوطني، انطلقت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي غدًا الثلاثاء، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا ، التي أقيمت أخيرًا، وأمام الجزائر الليلة.



تأتي قائمة الفراعنة في معسكر الإمارات كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.