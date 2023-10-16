الليلة .. السنغال والكاميرون في بروفة ودية أخيرة قبل كأس الأمم

في مواجهة ودية أفريقية مرتقبة ، يلتقي منتخب السنغال نظيره الكاميروني على ملعب بولار دولولي بمدينة لنس بفرنسا ، في لقاء مدرج بالأجندة الدولية وتجربة أخيرة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.





ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المنتخبين يتواجدان سويًا في منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة التي تستضيفها دولة ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتضم المجموعة الثالثة من نهائيات البطولة القارية منتخبات السنغال، الكاميرون، غينيا وجامبيا ، ويتقابل المنتخبان سويًا في ثاني جولات دور المجموعات.

ودية مصر والجزائر ..

وعلى صعيد المنتخب الوطني ، يلتقي مع دقات السابعة من مساء اليوم الإثنين ، نظيره الجزائر في مواجهة ودية مرتقبة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات ، على هامش معسكر الفراعنة الدولي المقامة فعالياته بمدينة العين وتختتم غدًا.

وتعد هذه المباراة هي الثانية بعد لقاء زامبيا الذي أقيم الخميس الماضي وانتهى بتفوق مصر بهدف من دون رد عبر حمدي فتحي.



وتأتي قائمة المنتخب الوطني خلال معسكر أكتوبر المقامة فعالياته بالإمارات وتختتم غدًا كما يلي ..حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.