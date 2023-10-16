رئيس جامعة الاسكندرية السابق يؤكد مصر قدمت الكثير لشعب  فلسطين على مدار التاريخ

اكد الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الاسكندرية السابق ان الدولة المصرية قدمت الكثير لشعب فلسطين على مدار التاريخ، كاشفاً عن أن إسرائيل عرضت على الرئيس الراحل أنور السادات، أن تدخل غزة داخل نطاق الحدود المصرية عند اكتمال تسليم سيناء لمصر، إلا أن رد السادات كان حاضراً حينما قال له:عايزين ترجعوا غزة رجعوها لأهلها الفلسطينيين.

وأضاف «عبداللاه»:«أن حرب أكتوبر 1973 كانت انتصارًا عسكريًا تم تنفيذه بأسلوب عبقري، ومصر قوة إقليمية لا يُستهان بها والعالم أدرك ذلك جيدًا بعد حرب أكتوبر».

جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر التثقيفى الذى عقد بمكتبة الاسكندرية وتضمن المؤتمر التثقيف عقد عدد من المحاضرات والدورات التدريبية، ويستمر لمدة يومين، وشهد اليوم الأول ندوتين الاولى بعنوان «اشتعال الجبهات الخارجية المحيطة بمصر»، وحاضرها الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية السابق، وعضو مجلس النواب السابق، والندوة الثانية بعنوان «التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية القادمة والظروف الصعبة المحيطة بالعملية الانتخابية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا»، وحاضرها المستشار أحمد عوض، رئيس المجلس المحلي السابق بالإسكندرية.

كشف المؤتمر التثقيفى أن مصر أنفقت ما يقارب 2 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية والطرق والموانئ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن مشروع قناة السويس الجديدة بمثابة «فرس الرهان» للدولة المصرية.

ويشهد اليوم الثاني ندوتين الأولى بعنوان «اهمية الانتخابات الرئاسية وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات»، والندوة الثانية بعنوان «أهمية المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية في التسع سنوات الماضية».

وقال حسني حافظ، عضو مجلس النواب السابق، إن مصر بخير، وبرغم الأزمات الكثيرة التي تمر بها الدولة وهناك العديد من الأطراف التي تنتظر سقوط الدولة المصرية سواء من الداخل والخارج، ونحن سوف نتصدى لهم بكل قوة، ونحن خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي نجح في القضاء على الإخوان وإنشاء الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أأهمية الدورة التدريبية وطلب من الجميع الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين، مشيرا إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية على مدى تاريخها، فضلا عن أن القيادة السياسية لن تتأخر في دعم القضية التي تعتبرها «مصب اهتمامها» كشقيقة كبرى للعرب.

وقال «جبريل»، أنه بالعودة بمصر لما كان قبل عام 2014، حيث كان الازدحام على طوابير العيش، الازدحام على المصالح الحكومية وانقطاع الكهرباء بالساعات وبدون معرفة سابقة بذلك مما ادي إلى توقف المصاعد بالناس، وعدم وجود أمن بالشوارع والمقاومة الشعبية، والآن بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي والاعتمادات المالية التي أنفقت على المشروعات القومية والتنموية والطرق والموانئ وهيئة السكك الحديد والبنية التحتية، تقارب 2 تريليون جنيه، واصفًا مشروع قناة السويس الجديدة بـ«فرس الرهان» للدولة المصرية، فضلا عن غيرها من المشاريع المختلفة في جميع القطاعات.

وقال أحمد عوض، رئيس المجلس المحلي السابق بالإسكندرية، إن هناك من يقوم بتصدير بعض المفاهيم الاجتماعية والصحية والاقتصادية الخاطئة وذلك للقضاء على الدولة، داعياً إلى ضرورة تعريف المواطنين بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وبدور الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قام به خلال الفترة السابقة من إنجازات.