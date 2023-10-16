اسيوط تقيم منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، منافذ البيع ومعارض بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بنظيراتها بأسواق منطقة نزلة عبداللاه بحي شرق اسيوط. ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حيث اطلعوا على سلامة السلع وكذلك علي أسعار المنتجات الموردة بمنافذ البيع مثل "السكر، الزيت، السمن، الأرز". والمعكرونة والدقيق والمنتجات المتنوعة"، والتي تباع بأسعار مخفضة مقارنة بنظيراتها في الخارج، ويتم التأكد من جودتها وتوافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، استنادا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقاموا بزيارة معرض ومنفذ سلسلة "سوبر ماركت شهير" في منطقة نزلة عبداللاه لبيع المنتجات الغذائية واللحوم، واستمعوا إلى شرح من المدير المسؤول عن أسعار المنتجات الغذائية الأساسية مثل "الفول والعدس والألبان" و"الجبن والأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطهي والأرز"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن التي انخفضت أسعارها مقارنة بنظيراتها خارج الاسواق.