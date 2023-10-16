اليوم .. مصر والجزائر في مواجهة ودية مرتقبة بالإمارات

مع دقات السابعة من مساء اليوم الإثنين ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات ، على هامش معسكر الفراعنة الدولي المقامة فعالياته بمدينة العين وتختتم غدًا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كان معسكر منتخب مصر ، قد بدأت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن يختتم غدًا الثلاثاء 17 من الشهر ذاته ، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني في المعسكر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



ويتولى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، مهام رئاسة بعثة منتخب الفراعنة خلال معسكر أكتوبر بدولة الإمارات، مع تواجد حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.