بوتين: نرحب بمقترحات الصين لتسوية الصراع في أوكرانيا (فيديو)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضرورة الالتزام بالمعاهدات والتعهدات الدولية، وضمان الأمن لجميع دول العالم.

وحذر بوتين من خطورة التدخل في الأمن العالمي وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات الدولية، خصوصًا تلك التي تقدمها الدول العظمى.

وأشار إلى عدم الالتزام بوعود عدم توسيع حلف الناتو نحو الشرق من قبل الدول الغربية، معبرًا عن قلقه بشأن ذلك، موضحًا أنه رغم التعابير القلقة المتكررة، لم يجرِ الالتزام بأي من هذه الوعود.

بوتين: تصريحات الأمريكان تعود للاستعمار:

علق بوتين، على تصريحات السياسيين الأمريكيين في الوقت الحالي، واصفًا تفردهم واستثنائيتهم بأنها تعود للتراث الاستعماري، وأكد أن روسيا تنظر إلى جميع الدول على قدم المساواة.

وأشاد بوتين، بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني، موضحًا أنها يمكن أن تكون جزءًا من اتفاقيات السلام إذا كانت أوكرانيا على استعداد للتفاوض مع روسيا.

وذكر أن العالم متعدد الأقطاب هو الواقع الحالي، وهو ما تسعى روسيا لتحقيقه، مضيفًا أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.