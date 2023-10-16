الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف المستثمرين

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات،اليوم الإثنين، 16 أكتوبر 2023، وذلك بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع في غزة، والذي دفع المعدن النفيس للصعود بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1921.69 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1934.40 دولار للأونصة.

وسجل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.

وأدى التصعيد في غزة إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 22.62 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 879.19 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2345 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2680 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2456 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2010 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1563 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1340 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1005 جنيهات، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18760 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1933 دولارًا للأوقية.