بسبب خلافات مع والده.. قرار جديد بشأن محاكمة متهمين بخطف طالب

أجلت محكمة الجنايات، نظر محاكمة شخصين، في اتهامهما بخطف طالب، إلى جلسة 2 نوفمبر، وذلك على خلفية خلافات مالية نشبت مع والده.

اعترف المتهمان بارتكاب واقعة خطف المجني عليه، نظرًا لوجود خلافات مالية مع والده، ليتفقا سويًا على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

جاء ذلك بعدما تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا من سيدة بتغيب نجلها عقب انتهاء اليوم الدراسى، ليتم ضبط المتهمين الذين اعترفا بالجريمة.

في سياق آخر، قضت محكمة الجنايات حضوريًا بمعاقبة حارس أمن خاص، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط حوزته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية بمنطقة كفر الشيخ.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم أنه أحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وفي السابق عاقبت محكمة جنايات سوهاج، كلا من المتهمين "م.ع.م" و" م.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ع.ح.ص" بدائرة مركز سوهاج.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع في قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات سوهاج عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتعدى على فتاة، بمركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع،م" 23 سنة تهمة التعدى على المجنى عليها "ش،ق" بالقوة حيث قام بإيقافها عنوة بقطع الطريق عليها بالدراجة البخارية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي السابق اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر أحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.

وأدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لآحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.



وتواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.