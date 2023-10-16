طلاب الفيوم حققوا مراكز متقدمة في المسرح المدرسي

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية ( إدارة التربية المسرحية ) للعام الدراسي 2023/2022

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المسرح) في المسابقة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية

فاز فريق طلاب وطالبات المسرح بالفيوم، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة تنمية قدرات التربية المسرحية (النشاط الصيفي) ٢٠٢٣م ، عن تقديم مسرحية (خاتم المملكة) ، إخراج علا إبراهيم منصور، موجه أول التربية المسرحية.

و شارك 8 طلاب وطالبات فى عرض المسرحية، وهم : الطالبة سوسن أحمد محمد ، مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات ، والطالبة لجين محمد على زين ، مدرسة الفنية بنات الجديدة ، والطالب إبراهيم علاء شعبان، والطالب أشرف وليم محمد مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية ، والطالبة جنا رمضان محمد ، مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، والطالب ادم احمد محمد جلال، والطالبة ساندى محمود شعبان ، والطالب عبدالله هاني حسن بمدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطلاب والطالبات المشاركين في المسرحية الفائزة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، وقدمت رسالة شكر وتقدير الي هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور محمد صلاح، مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بالمديرية ، ونجلاء البشيهي ، موجة عام التربية المسرحية بالمديرية ، و علا إبراهيم منصور موجة أول التربية المسرحية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى المسابقة.





















