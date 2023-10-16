وزير الرياضة يهنئ نايل نصار بذهبية الجائزة الكبرى للفرو بأمريكا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفارس المصري نايل نصار يحرز ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية في أمريكا في إنجاز تاريخي للفروسية المصرية.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره الكبير للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير والنتائج المميزة التي يحققها في الفترة الحالية.

أشرف صبحي: تنسيق مع "التعليم العالي" والاتحاد المصري الرياضي للجامعات من أجل العمل على إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها

في سياق آخر شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأ. أحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للدكتور أيمن عاشور علي التنسيق المستمر والدعم المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد "صبحي"علي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات التي تزخر بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنه سيتم العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة للجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.