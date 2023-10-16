الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تكثيف الحملات الرقابية على تداول الدواجن وبيض المائدة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

في إطار متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، شنت وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والتجار والسماسرة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للدواجن وبيض المائدة، التي تم تخفيضها بنسبة 15%.

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البيع بأسعار مرتفعة

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، فقد وردت معلومات عن قيام بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة، ببيع هذه المنتجات بأسعار مرتفعة، مع تخزين كميات منها لحجبها عن السوق، بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.

وبناءً على هذه المعلومات، قامت لجان رقابية مشتركة من الجهات الثلاث، بمداهمة مقرات هذه الشركات والسماسرة، حيث تبين وجود مخالفات عديدة، من بينها:

  • بيع المنتجات بأسعار مبالغ فيها، دون مراعاة تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل.
  • تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق.
  • إجراء تعاملات تنافسية غير قانونية، بهدف رفع الأسعار على المستهلك.
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اتخاذ الإجراءات القانونية 

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، على كافة أرجاء الجمهورية، دون توقف.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: 01551183225 ـــــ 01551183224.

 

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