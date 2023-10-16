ننشر أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

شهدت أسواق الطيور بأسواق قرى ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 16أكتوبر الموافق 13أكتوبر 2023 ،إستقرارا في أسعار بعض الطيور، حيث

ترواحت أسعار الدواجن البيضاء بين 70 إلي 72جنيها للكيلو ،و تراوحت أسعار الأرانب مابين 60 و68جنيها للكيلو، بينما

تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95 إلي 97 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .