مركز شباب خوالد أبوشوشة بقنا ينظم مارثون جري

نظم مركز شباب خوالد ابوشوشة التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا اليوم، مسابقة مارثون جري وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الرياضة واكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة.

وأضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي فتح مراكز الشباب وجذب الشباب، وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز في تنمية مهارات الشباب وخلق جيل قوي.

وقال احمد عيسى وكيل الإدارة بدور مراكز الشباب وتمكين الشباب لمزاولة الرياضة، وأضاف رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي العمل بتقديم افضل خدمة للطلائع والشباب.

وأوضح عبداللاه صبره مدير مركز شباب خوالد ابوشوشة علي انه تم تقسيم المشاركين الي مجموعات وان المارثون ضمن خطة النشاط الرياضي بالمركز.

يأتى ذلك تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة، واحمد عيسي وكيل الإدارة، ورجب عبداللاه محمد مسؤل خدمات الشباب بالإدارة، وعبداللاه صبره مدير مركز شباب خوالد أبوشوشة.