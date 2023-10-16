عبد الجليل: منتخب مصر سيظهر بوجهه الحقيقي أمام الجزائر

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام الجزائر صعبة وقوية كعادة مواجهة المنتخبين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن روي فيتوريا اتخذ القرار الأفضل بخوض العديد من المباريات الودية من أجل تجهيز المنتخب بشكل أفضل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب الجزائر يلعب كرة قدم متطورة، والمنتخب المصري سيظهر بشكله الحقيقي في المباراة الودية خصوصا قبل تصفيات كأس العالم، وروي فيتوريا لم يقدم أداءا قويا منذ تدريبه لمنتخب مصر، لم نخوض مباراة بأداء جيد منذ لقاء بلجيكا الودي".

وأضاف: "محمد صلاح كان يقدم مستوى جيد في وقت هيكتور كوبر، وكان هناك جمل تكتيكية محفوظة يتم تنفيذها في الملعب، ولكن صلاح حاليا ليس في أفضل فورمة فنية وأيضا تريزيجيه، وعندما يكون الثنائي في أفضل حالاتهم الفنية يساهمان في ظهور المنتخب المصري بشكل جيد".

وتابع: "عمرو السولية من الركائز الأساسية في تشكيلة الاهلي، ومع عودته بجوار ديانج ومروان وإمام عاشور سيكون مكسب كبير للفريق الأحمر، وعودة السولية لمستواه سيضيف قوة كبيرة".

وأكمل: "محمد أبو جبل أو أحمد الشناوي هم الأفضل لدعم حراسة مرمى الزمالك حال رغبة النادي في ضم حارس قوي، كما ان هناك محمود جنش أيضا".

وأتم: "مباراة مصر والجزائر لا تقبل (الهزار) وستكون مواجهة قوية للاعبين والجهاز الفني، واتوقع انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2".