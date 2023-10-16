هاني شكري: سنحل أزمة القيد ..والإتفاق مع الأهلي لصالح الكرة المصرية

كشف هاني شكري المرشح في انتخابات الزمالك على مقعد العضوية فوق السن، أنه تم توفير أكثر من ٧٠٪؜ من الغرامات المقررة على الزمالك فيما يتعلق بأزمة القيد.

قال شكري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك في حاجة لصفقات، موضحاً أن هناك قائمة مختصرة في كل مركز تضم لاعبين على حسب إمكانيات النادي.

وواصل أنه يجب وجود اتفاق ضمني مع الأهلي بشأن الانتقالات لأن الجمهور لا يسامح ولا يوجد لاعب انتقل من الزمالك إلى الاهلي ونجح.

وأكمل أن الاتفاق الضمني في صالح الكرة المصرية والتصريحات العنترية لا جدوى منها والمشاحنات بين الجماهير خطأ.

ولفت إلى أن إمام عاشور كان في طريقه لأن يكون في مكانه أخرى في الزمالك لولا سوء الإدارة.

وأضاف: " سوف يتم تعيين متحدث رسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك الفترة القادمة وكان هناك طرح بوجود هشام نصر ولكن هناك رأي آخر يكون متحدث من خارج المجلس القادم مشددا على أنه في حالة الفوز بالانتخابات لن يظهر عضو في برامج تلفزيونية بشكل متتابع ".

وأتم " لا يمكن التغاضي عن أخطاء في مال عام نادي الزمالك ، من الوارد ان اسامح في الأمور التي تخصني، ولكن من حق الجمعية العمومية ان تسال وتستفسر عن ما حدث ".