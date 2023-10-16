وزير إسرائيلي: علينا الاعتراف بفشلنا "بألم ورأس منحني"

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية عليها الاعتراف "بألم ورأس منحني" بأنهم "فشلوا"، مضيفًا: "فشلنا في تنفيذ عقد مكتوب بالدم ووقع الآن بالدم".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد قد أكد مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تال هاينريخ خلال مؤتمر صحفي: "قُتل أكثر من 1400 شخص واختطف أكثر من 120 إسرائيليا".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2670 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وشرع سكان قطاع غزة صباح اليوم، بحفر عدد من المقابر الجماعية لدفن جثث عائلاتهم وأحبائهم المنتشرة في الشوارع وساحات المستشفيات والتي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر.

كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

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