المهرجان الختامي لنوادي المسرح يكشف عن جوائزه بثقافة روض الفرج

بدأت فى السابعة مساء اليوم فعاليات حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 30، دورة الكاتب أبو العلا السلاموني، والذى أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبرئاسة عمرو البسيونى، في قصر ثقافة روض الفرج .

استقبلت فرقة أوسكارزم المشاركين فى الفعاليات بعزف بعض المقطوعات الموسيقية التى نالت تفاعلاً كبيراً من الموجودين.



وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم قدم الحفل الفنان محمد عادل، الذى قال مساء السلام والمحبة والإنسانية اللى مدموجة بالفن دائماً، ثم طالب الجميع بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

وأشار إلى أن نوادى المسرح هى السلمة الأولى فى البرج العالى (الفن المصرى) وخير بداية هى البدأ بالتكريمات والتى سلمها عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، وتم تكريم الفنان اسم الفنان محمد البطاوي واسم المخرج حسن طلبة والمخرج هشام عطوة والاستاذ أحمد الشافعي.



من ناحيته، قال عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه لا توجد كلمات مترتبة ولكن أحب أن أنقل تحيات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، فكان من المفترض حضورها، ولكن حالت ظروف طارئة دون ذلك.

ووجه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشكر إلى الإدارة العامة للمسرح، كما أبارك إلى الإدارة المركزية للشئون الفنية على المهرجان وبالتوفيق فى المهرجانات القادمة.

من ناحيته، قدم الفنان تامر عبد المنعم الشكر إلى الفنان الجميل محمد عادل فى أول مقابلة بينهما وكشف عن قرار بأن الـ5 عروض الفائزة تعرض على مسرح السامر فى القاهرة والشاشات الممكنة.

و أعلنت لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، عن العروض المسرحية الفائزة بجوائز دورته الـ٣٠

فاز عرض "اليوم الأخير " من قصر ثقافة الإسماعيلية، بالمركز الأول، وحصد عرض "مسافر ليل" من قصر ثقافة الأنفوشي، المركز الثاني.

أما جائزة أفضل عرض فحصل عرض "أحفاد دافنشي" قصر ثقافة الأنفوشي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة أفضل أداء جماعي فكانت لعرض "فتوات بولاق" قصر ثقافة كفر الشيخ.

ومنحت اللجنة شهادة تقدير لعرض "من القاتل" مركز الجيزة الثقافي وشهادة تقدير لعرض "الأبواق والتوت البري" قصر ثقافة غزل المحلة.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونظمته الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وشارك به هذا العام 27 عرضاً مسرحياً من مختلف أقاليم مصر، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض.

شارك فى المهرجان نخبة من النقاد والمسرحيين، كما أقيمت ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

