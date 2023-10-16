الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده لخوض حرب على جبهتين أو أكثر

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداده لخوض حرب على جبهتين أو أكثر، مشيرا إلى عدوانه ضد قطاع غزة بالإضافة إلى الاشتباكات المتواترة التي تحدث في جبهة الشمال مع "حزب الله" اللبناني.

 

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وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري اليوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة لخوض حرب على جبهتين أو أكثر، مضيفا أن "جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقلة الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وفي أبرز التصريحات الدولية بهذا الخصوص، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم 12 أكتوبر الجاري، أن بلاده "لن تسمح بفتح جبهة ثانية أو ثالثة ضد إسرائيل في الوضع الحالي الذي تشن فيه هجوما على قطاع غزة".

من جهته، علّق قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تومر بار، اليوم الأحد، على إمكانية إجراء مناورة برية في غزة. وقال تومر: "نحن نجهز الساحة للمناورة بأكبر قدر ممكن من الفعالية. وسنفعل ما هو ضروري حتى إذا ما تقررت المناورة قمنا بذلك".

واستطرد: "نحن نركز حاليا على القتال في الساحة الجنوبية، ولكننا على استعداد قوي وعلى درجة عالية من الاستعداد لأي تطور قد يحدث في الشمال أيضا". على حد وصفه.

وتبع ذلك تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم أيضا عندما قال إنه "إذا ضبط حزب الله نفسه فسنحترم ذلك، محذرا من أنه "إذا استمر التصعيد فسنرد بقوة في الشمال أيضا".

في سياق آخر، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن العملية التي أتاحت لعناصر حركة حماس دخول إسرائيل.

وأضاف سموتريتش، الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي "علينا أن نعترف بصدق وألم ونحن مطأطئو الرؤوس أننا، قيادة الدولة والمؤسسة الأمنية، فشلنا في الحفاظ على أمن مواطنينا".

وتابع: "فشلنا في تنفيذ العقد المكتوب، الأول من نوعه بين الدولة ومواطنيها. عقد كُتب بالدم وأصبح الآن ملطخاً بالدماء".

 

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