حبس المتهمة بخنق طفلها 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بإنهاء حياة طفلها خنقا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد والدته بمنطقة أكتوبر.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات لجثة طفلا بسبب الخنق.



وكشفت تحريات المباحث أن والدة الطفل "ع.ج." 3 سنوات، تخلصت من نجلها شنقًا انتقامًا من والده "سوداني الجنسية".

واعترفت الأم المتهمة مصرية الجنسية بأنها اقدمت على ارتكاب الواقعة "علشان على اسم أبوه".

وتم تحرير محضر بالواقعة ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين إصدار التصريح بالدفن بعد التشريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة عامل على يد زميله بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون.

واستدعت النيابة العامة الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث وتفاصيل وقوعها بين المتهم والمجني عليه.

وكان قد أقدم عامل على قتل زميله بمقهى بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على المتهم.

وكان قد تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بمقتل عامل بأحد الشوارع بمحيط دائرة القسم.

و انتقل رجال الأمن على الفور لمحل الواقعة وتم العثور على الجثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره.

وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل لمعاتبه ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها باستلال سكين وطعنه فى صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار.

وتم فرض كردون أمني في محيط دائرة منطقة الحادث وتم العثور على السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.

كما تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا الإثنين محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في حادث مصرع مدير بنك بسبب عضة كلب خاصته.

وكان قد أمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب، المتهم المسؤول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.