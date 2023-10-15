الجيش الإسرائيلي يتحدث عن الموقف حال خوض حرب على جبهتين

تحدث المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري عن الموقف في حال خوض حرب على جبهتين أو أكثر.

وقال إسرائيل مستعدة في السير نحو جبهتين إلّا أنها تركز على هدف واحد وهو القضاء على حماس.

وقال إن حزب الله يعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقلة الهجوم الإسرائيلي في غزة.

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن حماس تحتجز 155 أسيراً منذ هجومها المباغت على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم لإبلاغها بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحا أفادت بوجود 126 رهينة لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري أننا نبذل جهودا هائلة لتحرير الرهائن مؤكداً أنه تم التواصل مع عائلات "155 رهينة".

وأشار إلى أن 289 جندياً إسرائيلياً على الأقل قتلوا عندما شنت حماس عمليتها على غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وأن أكثر من 600 ألف شخص من سكان غزة توجهوا إلى جنوب القطاع بعد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي

لافتًا أنه يتعين على السكان إخلاء مدينة غزة قبل هجوم بري متوقع.

وقال :لدينا الكثير من الأهداف القادمة، وسنشن موجات من الضربات القاسية في غزة كلما تطلب الأمر ذلك بهدف ضرب الحد الأقصى من المسلحين ومن البنى التحتية وبأقل قدر ممكن من المواطنين.

وقال نتعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة لضمان تحقيق أهداف إسرائيل.

في سياق آخر، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن العملية التي أتاحت لعناصر حركة حماس دخول إسرائيل.

وأضاف سموتريتش، الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي "علينا أن نعترف بصدق وألم ونحن مطأطئو الرؤوس أننا، قيادة الدولة والمؤسسة الأمنية، فشلنا في الحفاظ على أمن مواطنينا.

وأضاف: فشلنا في تنفيذ العقد المكتوب، الأول من نوعه بين الدولة ومواطنيه، عقد كُتب بالدم وأصبح الآن ملطخاً بالدماء.