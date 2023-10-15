إصدار M3 MacBook Pro وMacBook Air العام المقبل

قد يصل جهاز M3 MacBook Pro من Apple في بداية عام 2024، وسيتبعه M3 MacBook Air بعد بضعة أشهر، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. كان جورمان قد توقع سابقًا أن جهاز MacBook Air الذي يتميز بالشريحة الجديدة قد يشهد إطلاقًا في أكتوبر، لكنه يقول الآن إنه يبدو أنه يستعد للإصدار بين الربيع والصيف المقبلين "في أقرب وقت".

في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية Power On، أفاد جورمان أن أجهزة MacBook Airs M3 مقاس 13 بوصة و15 بوصة هي الآن في مرحلة اختبار التحقق الهندسي (EVT). من ناحية أخرى، فإن أجهزة M3 MacBook Pros قطعت شوطًا طويلاً في هذه العملية و"تقترب من الإنتاج الضخم". وفقًا لجورمان، "لقد وصلت أجهزة MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max إلى مرحلة DVT - وهو اختصار لاختبار التحقق من صحة التصميم". ويشير إلى أن هذا يضعهم على المسار الصحيح للإصدار "بين أوائل وربيع عام 2024". أصدرت شركة Apple جهاز MacBook Pro لعام 2023 مع شرائح M2 Pro وM2 Max في يناير.

ويتناقض تقرير جورمان أيضًا مع الشائعات التي انتشرت في نهاية هذا الأسبوع والتي تفيد بأن شركة Apple ستقدم أجهزة iPad جديدة هذا الأسبوع. أفاد موقع Supercharged و9to5Mac أن iPad Air وiPad mini يحصلان على ترقيات للرقاقة، حيث يتبنى الأول شريحة M2 وترقية mini إلى A16 Bionic. وفي تقريره، يقول جورمان إن الترقيات على هذا المنوال قيد التطوير، لكنه كتب: "لا أعتقد أن التحديثات ذات أي أهمية وشيكة".