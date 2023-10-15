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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان حفل ناصيف زيتون في الإمارات

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون

يستعد الفنان ناصيف زيتون لحفله الغنائي الجديد في الإمارات، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة هناك.

موعد حفل ناصيف زيتون في أوبرا دبي

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ11من نوفمبر القادم على مسرح أوبرا دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

 

أحدث اغاني ناصيف زيتون

كانت أحدث أغاني ناصيف زيتون من خلال أغنية كوني ع ثقة، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها"كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا لو فيكي تبوسي خدودك وتشوفي عيونك كنتي عالدنية كلها بتشوفي حالك كيف بدي اقنع عيني تشوفك عادية وانا شايف حالي عحالي لاني قدامك كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا لما كل الوقت تكوني بين الناس وبين عيوني لما بطّل اعرف حالي وانت مش معي لحظة بغيابك مابلقى قد مافيكي انت رقة بِ وجك ععرش الانوثي روحي تربّعي لو فيكي تبوسي خدودك وتشوفي عيونك كنتي عالدنية كلا بتشوفي حالك كيف بدي اقنع عيني تشوفك عادي وانا شايف حالي عحالي لاني قدامك كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا".

 

 

 

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