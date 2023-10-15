التحقيق في واقعة خنق سيدة مصرية لطفلها من سوداني الجنسية



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد والدته بمنطقة أكتوبر.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات لجثة طفلا بسبب الخنق.



وكشفت تحريات المباحث أن والدة الطفل "ع.ج." 3 سنوات، تخلصت من نجلها شنقًا انتقامًا من والده "سوداني الجنسية".

واعترفت الأم المتهمة مصرية الجنسية بأنها اقدمت على ارتكاب الواقعة "علشان على اسم أبوه".

وتم تحرير محضر بالواقعة ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين إصدار التصريح بالدفن بعد التشريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي واقعة آخرى قررت النيابة حبس المتهمين بإنهاء حياة عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة الجيزة.

وطالبت النيابة العامة سرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة إنهاء حياة عامل، وإصابة والده وعمه، برش خرطوش على يد آخرين في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وقد اعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة، وأقروا أن يوم الجريمة حدثت مشاجرة بينهم وبين الضحية ووالده وعمه، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، على إثرها تطورت المشاجرة، وتععدوا على المجني عليه بإطلاق عيار ناري من رش خرطوش، فسقط قتيلا، بينما أصيب والده وعمه بإصابات إثر تعدي المتهمين عليهما بسلاح أبيض.



و تلقت النيابة تحريات مباحث مركز الصف وكشفت أن مشاجرة حدثت بين طرفين الأول "عامل متوفي ووالده وعمه"، وطرف ثاني "مزارع، عامل" بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة حيث قام "المزارع "من الطرف الثانى" " بإطلاق عيار نارى من "بندقية خرطوش" بحوزته تجاه "المتوفى" مما أدى إلى وفاته وقام "العامل "من الطرف الثانى" " بالتعدى على المصابان بسلاح أبيض مُحدثًا إصابتهما المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا الإثنين محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في حادث مصرع مدير بنك بسبب عضة كلب خاصته.