افتتاح محطة سكك الحديديدة في كينيا

افتتاح الجزء الأول من السكك الحديدية، التي تبني الصين في كينيا، منذ عام 2017.

بعد عامين من البناء توقف العمل على المسارات في وسط البلاد، ويبدو أن الخطة الرئيسية لربطها بالدول غير الساحلية الأخرى في شرق إفريقيا قد خرجت عن مسارها، حسبما ذكر بي بي سي.

وهذا يعني أن المشروع لا يجلب الكثير من الأموال، كما كان مأمولا في هذه المرحلة، في حين تركت كينيا خدمة قروض يبلغ مجموعها حوالي 4.7 مليار دولار (3.9 مليار جنيه إسترليني)، مقترضة بشكل رئيسي من البنوك الصينية.

ومع ذلك، من الصعب تصديق أن السكك الحديدية القياسية في كينيا (SGR)، ليست ناجحة عندما يخرج الركاب من قطار مكتظ من حوالي 12 عربة في محطة سكة حديد سيوكيماو في العاصمة نيروبي، وهي آخر خدمة في اليوم.

لقد سافروا بدون توقف من مدينة مومباسا الساحلية ، على بعد 470 كيلومترا (290 ميلا) على المحيط الهندي.

سردت بولين إيتشيسا ، التي سافرت عبر المحطة، وتقول إن الرحلة التي تستغرق أربع ساعات ونصف تمنحها ميزة مشاهدة الحياة البرية على طول الطريق بينما تخترق السكك الحديدية المتنزهات الوطنية.

وجدت مسافرة تبلغ من العمر 30 عاما التجربة أكثر إرهاقا ، قائلة إن المقاعد لم تكن مريحة ، لكن الرحلة وفرت لها المال مقارنة بطرق السفر الأخرى من الساحل.

وأضافت، أن ليس هناك شك في أن جانب الركاب من العمل يعمل بشكل جيد ومحجوز بالكامل ، لكنه لا يستطيع سداد القروض من تلقاء نفسه، ولم يكن من المفترض أبدا القيام بذلك.

يقع هذا العبء على جانب الشحن من العمل، جلب الحاويات التي تصل إلى ميناء مومباسا إلى الداخل. وكان من المفترض أن يصلوا إلى أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

المشكلة هي أنهم لا يستطيعون الذهاب إلا إلى بلدة نيفاشا الكينية ، على بعد 120 كيلومترا من نيروبي ولكنها لا تزال بعيدة عن الحدود الأوغندية على SGR.

ثم تعود معظم قطارات الشحن إلى مومباسا فارغة، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الدخل المحتمل.

قال وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين، إن سيكون أكثر إنتاجية بالنسبة لنا لمواصلة المشروع" ، لكن الجزء التمويلي هو في الواقع التحدي الذي نواجهه".

وأضاف موركومين، أن الحكومة ستستكشف خيارات لتمويل بناء الجزء المتبقي من السكك الحديدية خلال قمة الحزام والطريق المقبلة في الصين.

امتدت مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة، التي أطلقت في عام 2013، في جميع أنحاء العالم وغيرت بشكل ملحوظ مشهد البنية التحتية في جميع أنحاء أفريقيا.

لكن مستقبلها هو مسألة نقاش الآن حيث تواصل الصين تقليص التمويل وتواجه الدول الأفريقية واقع الديون المتزايدة التي تهدد في بعض الحالات بزعزعة استقرار اقتصاداتها.

يجادل مركز الأبحاث الأمريكي "مجلس العلاقات الخارجية" بأن بعض استثمارات مبادرة الحزام والطريق تضمنت عمليات عطاءات مبهمة وتطلب استخدام الشركات الصينية مما أدى إلى تضخم التكاليف التي أدت في بعض الحالات إلى إلغاء المشاريع ورد فعل سياسي.