الخارجية الأمريكية: الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة (فيديو)

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قلقًا شديدًا بشأن الرهائن الأمريكيين وغيرهم في غزة وتعمل على إطلاق سراحهم".

نعمل حاليًا على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة:

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"مساء اليوم الأحد: "نعمل حاليًا على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والبيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيء في قطاع غزة".

وتابع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "يجب إيقاف هجمات حركة حماس، التي تشنها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، بحسب قوله، موضحًا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".



وأكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بيلنكن، أنه أتى إلى مصر للتحدث عن حلول للأزمة بين فلسطين وإسرائيل والتفكير إلى الأمام لحماية المدنيين.

وأضاف “بيلنكن” خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بثته فضائية “القاهرة الغخبارية”، اليوم الأحد، أن العمل سيكون بناء ومثمرًا وهو مخالف لما تفعله حماس من تدمير.

وتابع وزير الخارجية الأمريكية :"ما رأيناه الأيام السابقة يجعلنا نتحدث أكثر عن العمل معًا والتعاون في إطار المسار الصحيح، وإلا فإن البديل هو مسار لا يشوبه سواء الدمار والعدامية"، مستطردًا:"التحدي بالنسبة إلينا هو العمل معًا وإرجاع الجميع إلى الطريق الصحيح".

لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للقاهرة، من أجل التشاور مع الجهات الإقليمية الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة حيث هدد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الكويتي، وسط مدينة رفح الفلسطينية بالقصف، مطالبًا بإخلائه.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن إدارات المستشفيات ترفض الاخلاء، لأن بداخل المستشفى أعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالات حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال تم إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت، لذلك آثرت إدارة المستشفى الكويتي أن تبقى بين المرضى والجرحى والمصابين على أن تخليه.

يُشار إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل منذ يومين تهديد عدد من مدراء المستشفيات في قطاع غزة بإخلائها، عبر الرسائل، وبالاتصال المباشر، فيما يرفض مدراء المستشفيات التعامل مع هذه الاتصالات والرسائل.

وتأتي هذه التهديدات في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها القطاع، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.