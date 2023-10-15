برنامج إنعاشي لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب بأسيوط لمدة 15 يوماً

عقد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا مع مديري المراحل الابتدائية بمديرية التربية والتعليم باسيوط والإدارات التعليمية بمحافظة اسيوط، وذلك بهدف رفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب.

جاء ذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم العام باسيوط وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية وصلاح عبد النعيم مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط أن هناك ضعف في القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وأوصى بتكثيف الاهتمام وإنشاء برنامج إنعاشي لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب، ومنحهم 15 يوما لتحسين مستوى القراءة للطلاب، على أن يتم عقد اجتماع آخر، ويتم تحديد قطعة إملائية لتحديد مستوى الطلاب، بدءًا من الصف الرابع حتى الصف السادس.

وحث “زنار” الجميع على بذل المزيد من الجهود في المرحلة الابتدائية لمساعدة طلابنا على إتقان القراءة والكتابة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع